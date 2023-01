« Il ressemble à un délinquant », Lolo Beauté se confie sur sa rencontre avec Tiesco Le Sultan

La sœur de Camille Makosso, l’influenceuse Lolo Beauté a fait des confidences sur sa première rencontre avec le rappeur ivoirien Tiesco Le Sultan.

Début janvier 2023, alors que le monde entier célébrait la fête du nouvel an, Lolo Beauté et Tiesco Le Sutan ont inondé les réseaux sociaux avec des vidéos les montrant en train de s’amouracher. Il n’en fallait pas plus pour attiser les rumeurs d’une relation amoureuse entre eux.

Alors que la thèse d’un buzz alimentait les réseaux sociaux, les deux tourtereaux se sont affichés en amoureux pour confirmer leur idylle. « Cette nouvelle année qui vient, plus de problème, je tiens à présenter mes excuses à tous ceux à qui j’ai pu faire du mal, 2023 c’est un nouveau Tiesco Le Sultan, en couple avec Bébé Lolo et ma musique », a lâché le chanteur ivoirien début janvier.

Reçue sur une chaîne de télévision, la sœur de Camille Makosso est revenue sur leur rencontre. Selon elle, ils sont en couple depuis moins de 5 mois. « Nous avons un doyen en commun à qui je rends visite à chaque fois que je viens en Côte d’Ivoire c’est-à-dire Al Moustapha. C’est chez lui j’étais partie et Tiesco aussi est arrivé. Quand il m’a regardée, il m’a dit: ”Mais Facebook blague hein! Donc Lolo Beauté c’est comme cela tu es jolie en vrai », a-t-elle raconté.

La jeune femme indique que Tiesco et lui ont le même problème sur les réseaux sociaux. « Il ressemble à un délinquant mais en réalité c’est un mignon garçon, un pain très croustillant, c’est comme cela on a échangé mais il y avait un peu de retenue vu qu’il était en clash avec Le Général Camille Makosso », a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne les clashes entre Makosso et Tiesco, Lolo Beauté, ne compte pas s’en mêler. « Après, moi je sais faire la part des choses entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie donc j’ai flashé un peu sur lui, car j’ai trouvé qu’il avait une très belle voix, il n’avait pas oublié son accent binguiste, il avait toujours cette petite voix un peu douce, moi j’aime la petite voix des hommes quand ils viennent de se réveiller ».

A ce jour, Lolo Beauté est sûre d’avoir trouvé son âme sœur. « J’ai remarqué que nous sommes compatibles », fait t-elle remarquer.