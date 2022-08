Guinée: les autorités de la transition acceptent recevoir Boni Yayi, le médiateur de la Cedeao

L’ancien président béninois Thomas Bony Yayi est attendu à Conakry ce dimanche 21 Août 2022. « Les autorités de la transition guinéenne ont accepté le programme de visite du Médiateur de la CEDEAO », a annoncé l’institution sous-régionale.

« La Commission de la CEDEAO informe que les autorités de la transition guinéenne ont accepté le programme de visite de S.E Dr Boni YAYI, Ancien Président du Bénin et Médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, qui se rendra de nouveau à Conakry, le dimanche 21 Août 2022 », a indiqué la CEDEAO dans un communiqué en date du 17 août. Selon l’institution sous-régionale, « le programme du Médiateur de la CEDEAO en Guinée prévoit un dialogue inclusif avec les membres du Gouvernement, les acteurs politiques, les partenaires et la société civile. »

Le médiateur sera en compagnie du nouveau président de la commission de la CEDEAO, Oumar Alieu Turay, et ils profiteront « de cette occasion, pour inviter le Gouvernement de la transition, la classe politique et la société civile guinéenne à œuvrer ensemble pour la paix en soutenant et en travaillant solidairement pour la réussite de la mission du Médiateur. »

Manifestation contre la junte au pouvoir

Deux personnes sont mortes et d’autres ont été blessées à Conakry, mercredi 17 août, lors d’une journée de manifestation à l’appel du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), collectif politico-social créé en 2019 pour lutter contre le troisième mandat de l’ancien président Alpha Condé. Le FNDC, dissous par les autorités, avait demandé aux Guinéens de manifester dans tout le pays pour dénoncer les dérives de la junte et exiger une gestion plus transparente de la transition.

Avec ces deux drames, le nouveau nombre des victimes dans les manifestations depuis l’arrivée du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) au pouvoir en septembre 2021 monte à huit, selon les décomptes de la presse et des défenseurs des droits humains.