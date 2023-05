- Publicité-

La Chine envoie un représentant spécial en Ukraine, Russie et dans d’autres nations européennes afin de discuter d’un règlement politique de la guerre en Ukraine. Le représentant spécial, l’ambassadeur Li Hui, sera en visite dans plusieurs pays européens à partir du 15 mai, notamment en Pologne, en France, en Allemagne et en Russie, pour s’entretenir avec chacune de ces parties concernant la crise ukrainienne.

La Chine a annoncé vendredi que l’ambassadeur Li Hui, représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires eurasiatiques, se rendra en Ukraine pour discuter d’un règlement politique de la guerre en Ukraine. La visite du représentant spécial chinois intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et l’Ukraine, avec des affrontements militaires réguliers dans l’est de l’Ukraine. La Chine, qui entretient des relations étroites avec la Russie, s’est montrée jusqu’à présent plutôt discrète sur la question ukrainienne.

Cependant, la visite de Li Hui en Ukraine, en Pologne, en France, en Allemagne et en Russie souligne l’importance que la Chine accorde à la résolution pacifique de la crise ukrainienne. En effet, la Chine estime que les conflits internationaux doivent être résolus par le dialogue et la négociation plutôt que par la confrontation et la violence.

La visite de Li Hui en Europe est également une indication de l’intérêt croissant de la Chine pour les affaires mondiales et son désir de jouer un rôle plus actif dans la résolution des conflits internationaux.

En somme, la visite du représentant spécial chinois en Ukraine, en Pologne, en France, en Allemagne et en Russie témoigne de l’engagement de la Chine en faveur de la résolution pacifique de la crise ukrainienne. La Chine, qui a toujours prôné la résolution des conflits internationaux par le dialogue et la négociation, estime que la visite de Li Hui est une opportunité de contribuer à la stabilité régionale et à la paix dans le monde. La communauté internationale attend avec intérêt les résultats de la visite de Li Hui et espère que cela contribuera à la résolution de la crise ukrainienne.