France: un prêtre se dit victime « d’abus de pouvoir » dans l’Eglise et se suicide

Dans le centre-nord de la France, un prêtre a mis fin à ses jours, en forêt de Rambouillet, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2022. Dans une tribune publiée en décembre, François de Foucauld dénonçait avoir été victime d’abus de pouvoir et déplorait une « contrainte au silence » au sein même de l’Eglise.

Âgé de 50 ans, le Père François de Foucauld, prêtre depuis 18 ans a mis fin à ses jours. Prêtre au diocèse de Versailles (Yvelines), situé dans le centre-nord de la France, il s’est suicidé dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé Luc Crepy, évêque de Versailles, dans un communiqué. « J’ai la douleur de vous annoncer le décès du père François de Foucauld qui a mis fin à ses jours. Son corps a été retrouvé cette nuit en forêt de Rambouillet » a-t-il écrit, ajoutant partager « la peine de tous ceux qui ont pu le connaître et l’apprécier ».

Le père François de Foucauld était « prêtre depuis 18 ans » à Versailles, et a exercé « dans plusieurs paroisses du diocèse ». Il n’avait pas de mission depuis le mois de septembre, en raison « de difficultés dans l’exercice de son ministère », a encore indiqué Luc Crepy, sans plus de précisions.

Il dénonçait « une contrainte au silence »

Dans une tribune parue dans le journal La Croix en 2021, le père François de Foucaud estimait avoir été victime « d’abus de pouvoir » et faisait le vœu de « règles objectives de gouvernance » au sein de l’Eglise. Le père appelait alors à « libérer la parole » et à « considérer les témoins des abus de pouvoir » afin de « discerner progressivement ensemble, les règles claires et paisibles de gouvernance au sein de l’Eglise ».