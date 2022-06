France: endeuillé, Didier Deschamps quitte le rassemblement des Bleus

Avec l’accord de la Fédération française de football ce mardi, Didier Deschamps a quitté le rassemblement de l’équipe de France après avoir appris la mort de son père.

Dans le cadre de la Ligue des Nations, la France va disputer quatre rencontres en juin notamment contre le Danemark le 3, l’Autriche le 10, mais aussi une double confrontation contre la Croatie les 6 et 13. Quelques heures après le début du rassemblement des Bleus à Clairefontaine pour préparer ces rencontres, le sélectionneur Didier Deschamps a dû abandonner ses protégés.

En effet, le technicien français a appris la mort de son père, et avec l’accord de sa fédération, il a rejoint dans la foulée sa famille dans son Pays basque natal. «C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris la disparition du père de Didier ce matin. Didier est allé rejoindre ses proches et je l’assure de toute mon amitié et de mon soutien dans cette épreuve», a expliqué Noël Le Graët, le président de la FFF.

En l’absence de Didier Deschamps, c’est Guy Stéphan qui assure l’entraînement de l’équipe de France. « Dans ce moment extrêmement douloureux pour notre sélectionneur, nous comptons sur vous pour respecter sa douleur et sa vie privée » a déclaré la FFF dans un communiqué.