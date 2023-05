Europa League: le FC Séville et l’AS Roma en finale

-Publicité-

Le FC Séville a décroché sa qualification pour la finale de la Ligue Europa après sa victoire face à la Juventus (2-1) ce jeudi. Victorieuse 1-0 lors du match aller, l’AS Roma rallie également le sprint final après son match nul sur le terrain du Bayer Leverkusen (0-0).

On connait désormais les deux équipes qualifiées pour la finale de la Ligue Europa. Il s’agit du FC Séville et l’AS Roma. Les Andalous ont décroché leur 7è finale de C3 après leur exploit face à la Juventus. Après un match nul (1-1) à l’aller, les Espagnols ont reversé la Juve en prolongation, jeudi soir (2-1).

Menés à l’heure de jeu sur un but de Vlahovic (65e), les Blanquirrojos ont égalisé sur une sublime frappe de Suso (71e) avant de remporter le match grâce à un coup de tête de Lamela (95e) en prolongation. Une nouvelle performance pour les Sévillans qui se dirigent vers leur 7è sacre après 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020.

Service minimum pour l’AS Roma

En ballotage favorable après sa victoire 1-0 à l’aller, l’AS Roma a géré son avantage au retour contre le Bayer Leverkusen (0-0). Malgré quelques situations dangereuses, les hommes de José Mourinho ont fait ce qu’il faut pour garder leur cage inviolée jusqu’au coup de sifflet finale.

Largués en Série A à une piteuse 7e place, les Romains auront donc une occasion en or de sauver leur saison et d’obtenir leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions, un an après avoir remporté la C4. José Mourinho, lui, tentera de remporter une troisième fois l’Europa League. Rendez-vous donc le 31 mai prochain à Budapest.

