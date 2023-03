Espagne: la justice s’attaque au FC Barcelone pour corruption

Le journal El Pais rapporte, citant des sources judiciaires, que la justice espagnole s’apprête à engager des poursuites pour corruption commerciale contre le FC Barcelone.

L’affaire Negreira devrait bientôt connaître un nouveau développement en Espagne. En effet, selon des sources judiciaires citées par le journal El Pais, la justice espagnole va engager des poursuites pour corruption commerciale à l’encontre du FC Barcelone. Le parquet va se baser sur une loi entrée en vigueur en 2010 qui vise la fraude dans le domaine sportif.

Le procureur va également cibler plusieurs anciens dirigeants du club, notamment l’ancien président Josep Maria Bartomeu. Cette décision fait suite à une enquête menée pendant près d’un an sur les relations entre le leader actuel de la Liga et José Maria Enriquez Negreira. Le Barça est accusé d’avoir effectué des versements suspects s’élevant à plus de six millions d’euros pour ses conseils au FC Barcelone depuis 2011. Il était chargé d’analyser les arbitres en Liga pour le club. Ce système aurait été découvert par la justice lors d’une enquête fiscale portant sur des irrégularités dans les impôts payés par l’entreprise Dasnil 95, proriété de Negreira.

Dans son audition auprès des impôts, José Maria Enriquez Negreira aurait déclaré que le club l’avait payé parce qu’il voulait des arbitrages « neutres » et pour « s’assurer qu’aucune décision n’était prise contre lui » pendant les matchs. L’ex arbitre aurait invoqué son droit de ne pas témoigner dans cette procédure et pourrait ne pas être pénalement reconnu responsable dans cette procédure à cause de ses symptômes liés à la maladie d’Alzheimer.

Selon les informations rapportées par la presse espagnole, la procédure est actuellement en phase finale et pourrait être officialisée dès ce mercredi.