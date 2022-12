Emma Lohoues: « Quand une femme connaît sa valeur, elle peut faire de l’homme ce qu’elle veut… »

Portée à la tête du classement des influenceuses les plus suivies en Afrique francophone, Emma Lohoues ne rate jamais l’occasion de dire ce qu’elle pense. Dans une récente entrevue, l’ex copine de feu Dj Arafat s’est adressée aux femmes notamment sur la valeur qu’elles incarnent dans un couple.

Influenceuse, actrice, top modèle, femme d’affaires, entrepreneure et récemment encore présentatrice, Emma Lohoues fait partie des femmes les plus influentes de l’Afrique. Une position sur la quelle elle surfe régulièrement pour exhorter les jeunes filles à se battre dans la vie, tout en révélant avoir bataillé très fort pour se faire une place au soleil.

Dans une récente entrevue avec nos confrères de Frist Mag, la présentatrice de la célèbre émission The Bachelor diffusée sur Canal+, a invité les femmes à désormais mettre en exergue leur valeur vis-à-vis des hommes.

« Les hommes pensent que quand une relation ne s’arrange pas c’est à cause d’eux, en vrai c’est la femme car elle ne veut plus de la relation car si une femme veut garder un homme, elle le fera. Au cas où vous ne le savez pas, c’est nous qui vous choisissons et non vous, c’est un leurre dans votre esprit, vous êtes plusieurs à draguer une femme et elle décide d’accepter pour un seul homme », a indiqué la femme d’affaires.

Très remontée, Emma Lohoues a profité pour régler ses comptes avec les hommes qui se vantent d’être sortis avec une femme après une rupture. « Quand vous êtes en train de vous enorgueillir, que vous êtes sorti avec telle ou telle, c’est parce qu’elle a voulu. Une femme peut rester plusieurs années sans des rapports sexuels mais pas les hommes car c’est devenu une seconde nature chez eux« , a-t-elle ajouté.

Selon Emma Lohoues, une femme qui connaît sa valeur ne doit pas se laisser malmener par un homme. « C’est parce que certaines femmes n’ont pas conscience de leurs valeur, capacité et emprise sur les hommes et les choses qu’il y a beaucoup qui se font malmenées mais quand une femme connaît sa valeur, toi l’homme tu es foutu car elle va faire de toi ce qu’elle veut, elle va te manipuler si elle veut surtout si elle ne t’aime pas », a-t-elle conclu.