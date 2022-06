Eminem: surprenantes révélations du rappeur américain sur la musique noire

Invitée sur la bande originale du film, qui retrace la vie d’Elvis Presley, le rappeur américain, Eminem, a fait de surprenantes révélations sur sa carrière musicale. Le quadragénaire a déclaré, « j’ai volé la musique noire. (…) Je m’en suis peut-être servi, comme un outil pour combattre les gamins à l’école. »

Le rappeur blanc, originaire du Detroit, dans l’Etat du Michigan, a eu une carrière fulgurante dans le milieu du rap, un domaine, qui est réservé aux Noirs, a priori. S’il a pu s’intégrer dans ce milieu fermé, où règne la culture noire, c’est parce que l’ex-membre du groupe « D12 » a pu côtoyer des vieux de la vieille, à l’instar de Dr Dre, l’un des composantes du mythique groupe rap « Niggaz With Attitude » (NWA).

« J’ai volé la musique noire »

En effet, alors qu’il a été invité sur la bande originale du film, qui revient sur la vie de la célébrité américaine du rock and roll, Elvis Presly, Eminem a profité de l’occasion pour lâcher quelques confidences, à propos de sa propre carrière et son lien avec la culture noire.

D’entrée, l’auteur du titre à succès « The Real Slim Shady » a fait une analogie entre lui et Elvis Presley, également, de race blanche, avant de révéler s’être servi de la musique noire, ce qui lui a permis de faire l’ascension, qui la sienne. « Ca semble évident, il est aussi pâle que moi, on a tous les deux été acclamés comme des rois. J’ai volé la musique noire, ouais, c’est vrai, je m’en suis peut-être servi comme un outil pour combattre les gamins à l’école. (…) », a-t-il laissé entendre.

Il faut préciser que l’extrait sus-cité se retrouve dans le morceau « The King And I », en collaboration avec le chanteur, CeeLo Green. Pour information, le morceau va, également, figurer dans la bande-annonce du film avec pleins d’autres titres.

Quant au film, lui-même, dont l’avant-première est prévue pour ce mardi 22 juin, à 20 heures 30 minutes, il dressera la vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley. Les rapports complexes du célèbre rockeur avec son mystérieux manager, Tom Parker, ne seront pas du reste, le tout sur une période de 20 ans. La date officielle de la sortie est pour le mercredi 23 juin 2022.

Eminem a vendu plus de 227,5 millions de disques, uniquement, aux États-Unis, figurant ainsi sur la liste des artistes, ayant vendu le plus de disques. Il est, également, l’artiste, qui a vendu le plus d’albums aux États-Unis, au cours du 21ème siècle