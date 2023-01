Dj Arafat: Son ancien bras droit, Landry Agban, menace Tina Glamour, « Je vais faire ressortir tout le… »

Fatigué d’être régulièrement attaqué par la mère de son défunt ami Arafat Dj, Landry Agban l’ex-membre de la Yorogang est enfin sorti de son gond pour faire une mise en garde à Tina Glamour.

Depuis la mort tragique d’Arafat Dj, Tina Glamour ne cesse de s’en prendre publiquement aux anciens fidèles compagnons de son regretté fils. En effet, Lady Glam’s accuse Olokpatcha et Landry Agban deux anciens collaborateurs du Daïshi d’avoir volé les biens et les affaires personnelles de son fils, notamment des voitures, et surtout le téléphone portable.

« Landry Agban a cassé le studio de mon fils, il a volé les fauteuils de mon fils et les dons de mon petit-fils. Je donne trois jours pour qu’on dépose les voitures de mon fils. Vous n’allez pas les vendre, vous êtes méchants. Ceux qui ont pris les affaires de mon fils, commencez maintenant à les ramener, même les chiens, sinon vous allez rendre compte à Dieu. Vous avez attendu la mort de mon fils pour vous enrichir » avait lancé Tina Glamour à l’endroit de Landry Agban et Olokpactha.

Face aux nombreuses attaques qu’il subit depuis la disparition de l’ex-roi du coupé-décalé, l’actuel directeur général de la Yorogang Landry Agban a finalement décidé de répondre à Tina Glamour. Dans une récente sortie sur ses réseaux sociaux, l’homme qui se fait appeler le grand-frère d’Arafat a ouvertement fait une mise en garde à la Djadja.

« Houon Ange Didier mon frère de cœur, désolé, il faut que je parle. Trop, c’est trop. Je viens par ce post exprimer mon ras-le-bol. Mme Logbo Valentine, il faut arrêter impérativement de venir m’insulter, me dénigrer, me rabaisser, me manquer de respect. Je te dis stop, tu arrêtes maintenant,. Je suis un père de famille et responsable de famille et quand tu viens raconter des contres vérité sur ma personne pendant que tu n’a aucune preuve de ce que tu avances maintenant, la prochaine fois que tu viens me dénigrer encore sur la toile, je vais faire ressortir tout le linge sale que je voulais garder. Tu es prévenue à bon entendeur, salut » , a-t-il écrit.

De son côté, Tina Glamour qui reste visiblement concentrée sur la guéguerre avec sa mère Hélène Dandi n’a pas encore réagi face à cette menace de Landry Agban.