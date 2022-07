Davido: En plein concert, il offre ses chaussures et plus de 3 millions à un fan qui… (vidéo)

La superstar nigériane David Adeleke alias Davido a encore fait parler de lui sur la toile. Lors d’un récent concert, le chanteur a invité sur scène une fan qui était pieds nus, et lui a offert ses chaussures en plus d’une somme de plus trois millions de F CFA.

Davido ne cessera jamais d’étonner sa communauté avec ses actes philanthropiques. L’artiste afro-pop nigérian vient encore de surprendre l’un de ses fans avec un cadeau en espèces de 2 millions de naira, soit plus de 3 millions de F CFA lors d’une performance ce week-end.

En voyant une jeune femme excitée, qui était pieds nus dans le public, Davido l’a invité sur scène, et lui a offert ses chaussures après les avoir enlevé sur la scène. Alors que la jeune fille qui était déjà dépassée par ce beau geste s’apprêtait à quitter la scène, Davido a ordonné aux membres de son équipe d’ajouter une somme supplémentaire de 2 millions de naira comme cadeau.

Folle de joie, la jeune fille s’est écroulée lorsque Davido a demandé à son assistant personnel, de lui remettre cette somme d’argent. Le public aussi a crié d’extase pour manifester leur allégresse face à ce beau geste.

Pour rappel, cet acte généreux de Davido intervient des semaines après qu’il a accordé une bourse complète à un certain Morro Suleyman, un jeune Ghanéen qui a obtenu le parallèle A1 dans toutes les matières au West African Examinations Council (WAEC), mais était sur le point d’abandonner kes études pour faute de moyens financiers.

Moment Davido gifted fan his shoes, N2m cash pic.twitter.com/gu05fbGrKx — Vibez Chancellor (@HoeGee_Tyla) July 4, 2022