Davido célèbre Sophia Momodu, mère de son 1er enfant : son message qui surprend la toile

Le célèbre chanteur nigérian Davido a célébré Sophia Momodu, la mère de son premier enfant à travers un message spécial qui surprend la toile.

S’il s’agit de ses enfants ou de leurs mères, Davido ne fléchit pas. Et pour cela, il ne risque pas d’être accusé un jour de mauvais père. Il en a encore donné l’exemple ce vendredi en célébrant l’anniversaire de Sophia Momodu, 35 ans, mère de son premier enfant, Imade.

« JOYEUX ANNIVERSAIRE MAMAN IMADE @THESOPHIAMOMODU. LES BÉNÉDICTIONS DE DIEU DANS TOUT CE QUE VOUS FAITES », a écrit Davido sur son compte instagram. « Joyeux anniversaire Sophie Sophs, je t’aime », a répondu la sœur de Davido, Sharon Adeleke Ademefun.

Sophia Momodu est la mère du premier enfant de Davido, Imade. La jeune femme s’est fait une renommée en mettant en cause sa relation avec David Adedeji Adeleke, plus connu sous le nom de Davido. L’autre raison de la célébrité de Sophia, est qu’elle est la cousine de Dele Momodu, un célèbre journaliste nigérian et PDG d’Ovation International.