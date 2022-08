Coupe CAF: « Nous allons tout faire pour nous en sortir », le coach de Coton FC prévient l’ASEC Mimosas

Le club champion du Bénin, Coton FC, défie en septembre prochain l’ASEC Mimosas en premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Un adversaire qui n’effraie pas son entraineur Victor Zvunka qui assure qualifier son club pour le tour suivant.

C’est contre l’ASEC Mimosas que Coton FC va faire ses débuts en Ligue des champions africaines. Le club champion du Bénin a en effet hérité des Ivoiriens au premier tour préliminaire du tournoi. Un adversaire habitué de cette joute continentale et qui a fini en quart de finale lors de la dernière édition.

Un premier gros test pour l’entraineur de Coton FC, Victor Zvunka, qui reconnait la qualité de l’équipe adverse. Le technicien français assure cependant que les siens vont tout faire pour remporter la victoire. « L’ASEC reste pour le football africain, un club avec un passé. Et je dirai que depuis deux ou trois ans, l’ASEC ressort la tête de l’eau. La preuve, la saison dernière, ils ont fait les quarts de finale et ils se sont bien comportés », a déclaré Victor Zvunka à la presse locale après le tirage au sort.

« (….) C’est une équipe qui était bien en place, bien installée, qui a fait un bon championnat. Naturellement, c’est une équipe qui va être difficile à manœuvrer. Quand on fait une compétition africaine, on décide de tomber sur des équipes de très bon niveau. Le sort nous a réservé l’ASEC . Nous allons tout faire pour nous en sortir et gagner ce match », a ajouté le coach des Cotonculteurs.

Coton FC s’est beaucoup renforcé cet été avec l’arrivée de plusieurs recrues dont le gardien de but d’ASVO, Guillaume Agbegninou, le buteur de Beke FC, Romeo Lyno da Costa et tout dernièrement l’ancien défenseur d’Enyimba, Nabil Yarou. Des recrues qui vont aider le club champion du Bénin à mieux aborder ce premier tour, selon Victor Zvunka.

« Pour nous qui débutons cette compétition, on va tout faire. Un de nos objectifs, c’est déjà de passer le premier tour. Coton Sport de Ouidah n’existe que depuis un an et quand on décide de débuter la Champions Ligue et on tombe sur l’ ASEC Mimosas , ce n’est pas un cadeau. Mais on est capables, on a les joueurs pour, on a une équipe pour naturellement être au rendez-vous et faire plaisir aux supporters et aux joueurs. Parce que le plus important aussi, c’est que mes joueurs progressent, prennent de l’expérience et réussissent dans la compétition africaine », a précisé l’ancien international français.