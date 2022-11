Côte d’ivoire: Charles Blé Goudé a foulé la terre de ses ancêtres, après dix ans d’absence

Charles Blé Goudé, pilier du régime de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, est rentré à Abidjan, ce samedi 26 novembre 2022, après plus de dix ans d’absence.

Charles Blé Goudé, l’ancien leader des Jeunes Patriotes a retrouvé son sol natal ce samedi 26 novembre 2022, après plus de dix années d’absence. Le « Général de la rue » comme on le surnommait autrefois, a atterri à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, peu avant midi. Aussitôt, le cortège de Blé Goudé a pris la direction de Yopougon où un grand accueil lui est réservé à la place CP1.

L’homme de main de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été accueilli à son arrivée par le président du Front Populaire Ivoirien, Pascal Affi N’Guessan, madame Simone Éhivet, présidente du Mouvement des générations capables (MGC), son avocat Me N’dri Claver et plusieurs autres personnalités publiques. L’homme acquitté par la Cour pénale internationale assurait vouloir retrouver sa terre natale, « dans la discipline », la « sobriété », animé par un esprit de « rassemblement » et de réconciliation du pays.

Charles Blé Goudé a été définitivement acquitté en mars 2021 par la Cour pénale internationale de La Haye, après avoir été soupçonné de crimes pendant la crise post-électorale entre 2010 et 2011. À l’époque, la victoire à la présidentielle d’Alassane Ouattara, contestée par Laurent Gbagbo, avait débouché sur des violences qui avaient fait 3 000 morts et conduit à l’arrestation du président sortant en avril 2011. Charles Blé Goudé, lui, avait été arrêté en 2013 au Ghana où il s’était exilé, puis transféré à la Haye en 2014, après plusieurs mois en résidence surveillée à Abidjan.