Coopération: deux ministres de Patrice Talon reçus par Faure Gnassingbé

Deux membres du gouvernement du président Patrice Talon étaient ce jeudi 24 Novembre 2022 dans la capitale togolaise où ils ont été reçus par Faure Gnassingbé, président de la République du Togo.

Le président de la République du Togo, Faure Essozimma Gnassingbé a reçu en audience ce jeudi 24 Novembre 2022, une délégation venue du Bénin. La délégation constituée de deux membres du gouvernement du président Patrice Talon à savoir le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci et le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni est porteuse d’un message du président du Bénin à son homologue du Togo.

Les deux émissaires du président Patrice Talon ont échangé avec les autorités togolaises sur les mécanismes de renforcement de la coopération entre le Togo et le Bénin notamment dans les domaines diplomatique, sécuritaire et économique, informe un tweet de la présidence togolaise.

Les deux parties ont ainsi échangé sur des questions liées à l’intégration sous-régionale, la paix, la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans l’espace communautaire.