Coolio : le rappeur américain, connu pour le tube « Gangsta’s Paradise », est mort

Le rappeur américain, Coolio, est décédé à l’âge de 59 ans, a déclaré son manager, mercredi. Il avait obtenu un Grammy Award, en 1996, grâce à son tube « Gangsta’s Paradise », sorti un an plus tôt.

Le rappeur américain, Coolio, de son vrai nom Artis Leon Ivey Jr, est décédé ce mercredi 28 septembre à l’âge de 59 ans à Los Angeles, a annoncé Jarez Posey, son ami de longue date et manager. Pour le moment, la cause du décès de l’interprète de « Gangsta’s Paradise » n’est pas connue. Toutefois, Posey a indiqué à TMZ que Coolio avait été trouvé inconscient dans la salle de bain d’un ami, mercredi après-midi.

Un Grammy Award pour un tube planétaire

L’artiste a passé la plus grande partie de sa vie à Compton, en Californie, où il a fait ses études et occupé divers emplois, notamment dans la sécurité aéroportuaire, avant de rencontrer le succès à partir des années 80. Son single « Fantastic Voyage », extrait de son premier album studio « It Takes a Thief », s’est hissé à la troisième place du classement Billboard Hot 100.

Mais Coolio a connu un immense succès en 1995 avec son tube « Gangsta’s Paradise », qui figurait dans la bande son du film « Dangerous Mind » avec Michelle Pfeiffer.

Il y reprenait le refrain et la musique de « Pastime Paradise », une chanson de Stevie Wonder sortie en 1976. La recette avait été gagnante, des millions d’exemplaires s’écoulant dans le monde entier, jusqu’à se hisser au sommet des ventes dans certains pays. Grâce à ce tube, il a obtenu un Grammy Award en 1996 pour la meilleure performance rap solo.

Star attachante du gangsta rap, Coolio a vu sa popularité croître grâce à des clips vidéo hauts en couleur. Il a ensuite entamé une carrière d’acteur, en décrochant notamment un rôle dans « Batman et Robin » en 1997 et en faisant plusieurs apparitions à la télévision, notamment dans la série phare des années 1990 « Une nounou d’enfer ».