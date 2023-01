CHAN 2023-Algérie: « on abordera ce match contre la Libye comme une finale »

Hôte du CHAN 2023 (13 janvier-4 février) qui s’ouvre ce vendredi, l’Algérie affronte la Libye en match d’ouverture. Et les Renards du désert ont tenu à prévenir les Chevaliers de la Méditerranée.

Tournoi réservé aux joueurs évoluant dans un club de leur pays, le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) s’ouvre ce vendredi avec les rencontres de la première journée. Hôte de la compétition, l’Algérie ouvrira le bal face à la Libye.

Un choc décisif pour les Renards du désert qui vont défier les vainqueurs de la 3è édition en 2014. La partie débutera à 19h00 GMT au stade Nelson Mandela d’Alger, premier choc d’un Groupe A composé aussi de l’Éthiopie et du Mozambique.

Une mission qu’entend mener à bien l’entraîneur de la sélection algérienne, Madjid Bougherra. En conférence de presse d’avant-match, jeudi, le technicien local a assuré que les siens sont prêts pour arracher leur première victoire dans ce tournoi contre l’équipe libyenne.

« Demain, nous affronterons notre peuple et notre destin. Et pour satisfaire les supporters, il sera important de mettre en valeur un bon match. Car, les Algériens sont des fans de sport et de football en particulier. On abordera ce match contre la Libye comme une finale. », a rassuré l’entraîneur du pays hôte dans des propos rapportés par CAFonline.

« Une finale se gagne sur des détails mais peut aussi se perdre sur des détails. Il va falloir rester concentré même s’il sera difficile de communiquer sur le terrain, car il a été annoncé que le stade était complet », a ajouté Bougherra. Vivement cet après-midi!