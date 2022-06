Ce fort message d’Olivia Yace à son géniteur, à l’occasion de la fête des pères ébranle la toile

Le monde entier a célébré les papas le dimanche 19 juin 2022. Olivia Yace, la Miss Afrique et deuxième Dauphine Miss Monde n’a pas manqué de célébrer son géniteur. Elle l’a fait à travers une publication, qui a ému la toile.

La reine africaine de beauté, Olivia Yace à l’instar de la petite Rafna Houon a aussi célébré son papa, à l’occasion de la fête des pères ce dimanche 19 juin 2022. Dans une publication sur sa page Facebook, la Miss Afrique a souhaité une bonne fête aux papas de sa communauté. « Bonne fête à tous les pères de la Côte d’Ivoire, à tous les pères de l’Afrique et à tous les pères du monde entier », a-t-elle écrit.

Elle a poursuivi, tout en manifestant sa gratitude à son géniteur. « À travers ce message, je voudrais adresser à mon père toute ma reconnaissance. Et je n’oublie pas mon papou! Merci d’être le père exceptionnel que tu es. Merci d’être le père inspirant que tu es. Merci pour tout ce que tu représentes pour moi. Merci pour tout ce que tu sacrifies pour moi. Merci, car je sais ce que c’est que l’amour d’un père pour sa fille grâce à toi. Tu ne me dis jamais non (sauf quand c’est vraiment nécessaire) et tu m’exhortes toujours à viser plus loin. Je t’aime papa 🤍 que Dieu te bénisse et t’accorde une longue vie en bonne santé! Qu’il t’accompagne tous les jours de ta vie et jusqu’au bout de ton plein potentiel », pouvait-on lire.

Olivia Yace a conclu son message par une pensée à l’endroit du père Roland Eluh. « Je ne pourrai terminer ce message sans avoir une pensée pour mon deuxième papa, mon Padrino que j’aime tant. Tu es toujours là pour moi malgré tout, tu pries pour moi jour et nuit et tu crois en tous mes rêves. Tu m’as accompagnée depuis ma naissance et tu continues jusqu’au aujourd’hui. Que Dieu te bénisse au-delà de tes espérances.

Bonne fête papa, Happy Father’s Day », a conclu la Miss.