CDM 2022: Lionel Messi révèle sa conversation avec Mbappé après le Mondial

Dans des propos rapportés par le média Olé, Lionel Messi est revenu sur le sacre de l’Argentine en Coupe du monde 2022 et les célébrations qui s’en sont suivies. Et le capitaine de l’Abicéleste a révélé son échange avec Mbappé, finaliste malheureux de cette édition.

Le 18 décembre dernier, l’Argentine de Lionel Messi remportait sa troisième Coupe du monde. L’Albicéleste a décroché le Graal après sa victoire en finale contre la France de Kylian Mbappé. Portés par leur capitaine, auteur d’un doublé, les Argentins sont venus à bout des Bleus au terme d’une rencontre historique qui a connu son dénouement lors de la séance des tirs au but.

Un exploit célébré avec faste par les hommes de Lionel Scaloni et tout le peuple argentin. Mais pas que, puisque les nouveaux champions du monde ont également chambré leurs adversaires notamment les français et leur attaquant vedette. Le gardien de but, Emiliano Martinez, s’est particulièrement distingué avec un geste obscène et des tacles appuyés contre le buteur parisien.

Forcément, bon nombre de personnes se sont interrogées sur les relations Messi et Mbappé après ces attaques venues d’Argentine. Des interrogations auxquelles le septuple ballon d’or a apporté des réponses. Dans un entretien accordé au quotidien argent Olé, Lionel a en effet décidé de mettre un terme aux rumeurs et d’évoquer son échange avec KM10.

« Ai-je parlé avec Kylian de la finale ? Oui, oui, nous avons parlé du jeu, des célébrations, de la façon dont cela avait été vécu en Argentine à l’époque où j’étais en vacances et des célébrations que nous avions… rien de plus », a déclaré l’ancien barcelonais. Le message est passé.