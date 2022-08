CAN U23 (Q): le Bénin exempté du 1er tour, la date du tirage au sort dévoilée

La Confédération africaine de football a dévoilé la date du tirage au sort des qualifications de la CAN U23 qui aura lieu en 2023 au Maroc. Et la CAF a fixé la date au jeudi 18 août prochain.

Les trente-huit (38) équipes en course pour la phase finale de la CAN U23 seront bientôt fixées sur leur sort. La Confédération africaine de football vient en effet de dévoiler la date du tirage au sort des éliminatoires du tournoi qui aura lieu en juin 2023 au Maroc. Et la CAF a fixé le tirage au jeudi 16 août prochain.

Format des éliminatoires

Pour cette édition, les 20 équipes les moins bien classées au dernier classement FIFA joueront le 1er tour (élimination directe en matches aller et retour) dont 10 équipes seront qualifiées pour le deuxième tour.

Les 10 équipes qualifiées du 1er tour + les 18 exemptées du 1er tour disputeront le 2e tour (matchs à élimination directe aller et retour) dont 14 équipes seront qualifiées pour le 3e tour. Une dernière étape à l’issue de laquelle les sept vainqueurs rejoindront le pays hôte, le Maroc pour le tournoi final.

Calendrier des éliminatoires

1er tour (aller/retour) : 19 – 27 septembre 2022

2ème tour (aller/retour) : 21 – 23 octobre 2022/ 28 – 30 octobre 2022

3ème tour (aller/retour) : du 20 au 28 mars 2023

Les pots pour le tirage au sort:

Pot A (les équipes se croiseront entre elles pour le 1er tour)

Gambie ; Guinée Bissau ; Mauritanie ; Burkina Faso ; Niger ; Togo

Pot B (les équipes se croiseront entre elles pour le 1er tour)

Djibouti ; Ethiopie ; Rwanda ; Soudan du Sud ; Tanzanie ; Libye

Pot C (les équipes se croiseront entre elles pour le 1er tour)

Angola ; Botswana ; Eswatini ; Madagascar ; Maurice ; Mozambique ; Namibie ; RDC

Les dix-huit équipes exemptées du 1er tour sont catégorisées comme suit :

Niveau 1 : Egypte, Nigeria, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Algérie

Niveau 2 : Ghana, Sénégal, Gabon, Mali, Cameroun

Niveau 3 : Tunisie, Zambie, Congo, Soudan, Guinée, Sierra Leone, Ouganda, Bénin.

La CAN des moins de 23 ans a été créée en 2011. Elle se dispute tous les quatre ans et est qualificative pour les jeux olympiques. Entre 2011 et 2015, la compétition s’appelait championnat d’Afrique des nations des moins de 23 ans.