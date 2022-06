CAN U17 2023 (Q): un arbitre béninois aux commandes de Ghana vs Nigéria

Le Ghana et le Nigéria s’affrontent ce samedi à Cape Coast, dans le cadre de la première journée du tournoi UFOA B U17. Et c’est l’arbitre béninois Daniel Kassa qui officiera la rencontre.

Les phases qualificatives pour la CAN U17 Algérie 2023 s’ouvrent ce samedi avec les rencontres de la première journée. En ouverture, un choc ouest-africain entre le Ghana et le Nigéria à partir de 16 heures (GMT) au Cape Coast stadium. Habitués de cette joute continentale et grands favoris pour le sacre suprême, les deux voisins vont tenter de prendre leurs trois premiers points dans cette compétition.

Pour cette rencontre, c’est l’arbitre Daniel Luc Kassa qui sera aux commandes. Le sifflet béninois officiera le match aux côtés de ses compatriotes Detondji Dodometin et Nafissatou Yekini Shitou, respectivement premier assistant et deuxième assistante. Le quatrième arbitre est un nigérien et a pour nom Sadou Ali Barhamou. Les autres officiels de cette rencontre sont la burkinabé Sabine Marie Isabelle Tall qui va jouer le rôle de commissaire au match, et la togolaise Klussey Delali Yvette qui assurera la fonction de coordinatrice générale.

Egalement en course pour la phase finale de la CAN U17 en Algérie, le Bénin lance de son côté sa campagne ce dimanche par une rencontre décisive contre la Côte d’Ivoire. Un adversaire assez coriace que les Écureuils cadets vont tout de même devoir écarter pour espérer aller loin dans ce tournoi. La rencontre aura lieu à 16 heures (GMT) à Cape Coast stadium. Les béninois joueront ensuite leur deuxième match face au Burkina Faso (le 15 juin) avant de croiser le Niger lors de la dernière journée (18 juin). Les deux finalistes se qualifieront pour la CAN U17 en Algérie.