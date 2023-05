CAN U17 2023: le sélectionneur du Maroc évoque le quart de finale contre l’Algérie

-Publicité-

Qualifié pour le second tour, l’Algérie affronte le Maroc ce mercredi en quart de finale de la CAN U20 2023. Un derby 100% magrébin évoqué par Said Chiba, le coach des Lionceaux de l’Atlas.

Un quart de finale de Coupe d’Afrique des Nations impliquant deux équipes rivales de la même région est toujours un match spécial, quel que soit l’âge des joueurs. Le sélectionneur de l’équipe marocaine des moins de 17 ans, Said Chiba, en est parfaitement conscient : « Les matchs entre les équipes d’Afrique du Nord ont toujours une saveur particulière. Ce sont des derbys qui sont joués avec beaucoup d’enthousiasme , tout le monde veut gagner. Les matchs contre des équipes au sud du Sahara ne sont pas comparables« , a déclaré le technicien tunisien avant la rencontre cruciale de son équipe contre le Maroc ce mercredi au stade Mohamed Hamlaoui (Constantine).

Même s’il a ensuite cherché à relativiser l’enjeu en affirmant que « ça reste un match de football », la déception sera énorme pour l’équipe qui verra son parcours s’arrêter aux portes du dernier carré. La qualification pour les phases de groupes de la 19ème édition de la Coupe du monde U17, qui se déroulera du 10 novembre au 2 décembre de cette année, est en jeu. Le nom du pays organisateur n’a pas encore été annoncé.

En tout cas, les Lionceaux, premiers de leur groupe B, semblent bien préparés pour affronter les jeunes Fennecs. Après avoir vaincu l’Afrique du Sud (2-0) et le Nigeria (0-1), ils ont assuré leur qualification avant le dernier match, une défaite anecdotique contre la Zambie (2-1).

Les Algériens ont quant à eux eu plus de difficultés lors de la phase de groupes à domicile. Malgré une bonne victoire face à la Somalie (2-0), ils n’ont pas réussi à trouver les clés contre le Sénégal (0-3) avant de faire match nul contre le Congo (1-1). Cependant, cela leur a suffi pour terminer deuxième de leur groupe A et poursuivre l’aventure. Leur sélectionneur Arezki Remman a également exprimé ses sentiments à propos de ce match contre le Maroc.

