CAN 2023 (Q): le Sénégal et le Rwanda se quittent dos à dos

Avec une équipe largement remaniée, le Sénégal a concédé le match nul face au Rwanda (1-1) ce samedi, en 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Déjà qualifié pour la phase finale et assuré de finir premier de la poule L, le Sénégal affrontait le Rwanda ce samedi à Huye. Un match sans enjeu pour les Amavubi, déjà éliminés. Et à l’arrivée, les deux formations se sont quittées sur le score de 1 but partout.

Le Sénégal, qui avait aligné une équipe largement remaniée, composée de plusieurs joueurs fêtant leur première cape avec les Lions, a pourtant ouvert le score par Mamadou Lamine Camara. Mais l’équipe adverse est revenue dans la partie dans les arrêts de jeu, grâce à Niyonzima qui a égalisé pour son équipe à la 96ᵉ minute de la rencontre.

Les Lions de la Téranga terminent donc invaincus ces phases qualificatives avec 14 points. Ils seront accompagnés par le Mozambique (10 points), deuxième de la poule, après sa victoire, 3-2, contre le Bénin, samedi. Eliminés, les Guépards (5 points) et les Amavubi (3 points) sont respectivement, troisième et quatrième.

