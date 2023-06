CAN 2023 (Q): la Mauritanie écrase le Soudan et vire en tête

La Mauritanie a pris la tête du groupe I après sa victoire écrasante face au Soudan (3-0) ce mardi soir à Agadir au Maroc, à l’occasion de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

La Mauritanie a enregistré ce mardi sa deuxième victoire dans les éliminatoires de la CAN 2023. Les Mourabitounes ont dominé le Soudan ce soir à Agadis au Maroc, à l’occasion de la cinquième journée des phases qualificatives. Au terme d’un match assuré, les Mauritaniens se sont imposés sur le score de 3-0.

Dominateurs et réalistes, les poulains du sélectionneur national Amir Abdou ont lancé la machine un peu avant la demi-heure, avec l’ouverture du score signée Nouh Med El Ad (26e). Poussés par cet avantage, les « locaux » ont fait le break au retour des vestiaires sur une réalisation du défenseur El Hassen Houeibib (50e). Et six minutes plus tard, c’est autour de Hemeya Tanji de porter le score à 3-0 (56è).

Avec cette démonstration de force, la Mauritanie prend seule la tête du groupe I, devant la RDC et le Gabon. La qualification se jouera donc lors de la sixième et dernière journée. Un match nul contre les Panthères suffiront aux Mourabitounes pour se qualifier pour une 3è CAN consécutive. Battue par les Diables Rouges (0-2) dimanche dernier, la bande à Pierre Emerick Aubameyang, troisième au classement, doit de son côté arracher la victoire contre l’adversaire mauritanien pour être du voyage en Côte d’ivoire.

Dans l’autre match entre le Soudan et la RDC, un nul suffira aux Congolais face aux Soudanais qui ont besoin des trois points de la victoire pour valider leur qualification. Rendez-vous donc en septembre prochain.

