CAN 2023 (Q) : La Guinée Equatoriale s’offre la Libye et se relance

A l’occasion de la deuxième journée des qualifications pour la CAN 2023, la Guinée Équatoriale s’est imposée à domicile contre la Libye sur le score de 2-0. Le Nzalang Nacional se relance dans ces éliminatoires.

Balayée par la Tunisie (4-0) lors de la première journée des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, la Guinée Equatoriale recevait la Libye ce lundi avec pour objectif de se relancer dans ce groupe J. Mission accomplie pour le Nzalang Nacional qui s’est offert un succès (2-0).

Pourtant, la première mi-temps de la rencontre a été totalement dominée par la Libye, qui se procurait plusieurs occasions. Mais les attaquants n’étaient pas dans un bon jour, et les deux équipes rentraient au vestiaire sur un score nul et vierge. A la reprise, la Guinée Équatoriale revenait sur la pelouse avec de meilleures intentions. Le Nzalang Nacional a pris l’ascendance dans le match et ouvrait le score à la 51è minute sur un CSC de Mohammed Alhaddaj Touhami.

Après cette ouverture du score, les équato-guinéens vont maintenir le pressing sur le camp adverse ce qui va payer. Les locaux faisaient le break à 6 minutes de la fin du match grâce à Federico Bikoro sur penalty, 2-0 score final. Avec cette victoire, la Guinée Equatoriale prend la deuxième place du groupe J avec 3 points, devant la Libye qui compte également 3 points. La Tunisie est leader de cette poule avec 4 points, tandis que le Botswana ferme la marche avec 1 point.