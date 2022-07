CAN 2022 (F) : le Nigeria écrase le Burundi et file en quarts, le sans-faute pour l’Afrique du Sud

Lors de la troisième journée de la CAN féminine 2022 ce dimanche dans le groupe C, le Nigeria a écrasé le Burundi (4-0) pour valider son billet pour les quarts de finale. L’Afrique du Sud de son côté a remporté son troisième match des phases de poules contre le Botswana (1-0).

Les phases de groupes de la CAN féminine 2022 ont pris fin ce dimanche avec les deux derniers matchs du groupe C. A la recherche de la qualification, le Nigeria n’as pas fait dans la dentelle et a étrillé le Burundi sur le score de 4-0. En première période, Ajibade ouvre le score sur penalty à la 25’. Elle sera imitée quelques minutes plus tard par Peace Efih (28’) et Kanu (29’).

Au retour des vestiaires, les Super Falcons vont parvenir à inscrire rapidement un quatrième but par le biais de Uchenna Kanu (46′). Score final 4-0. Avec cette victoire précieuse, le Nigeria termine deuxième de son groupe et file en quarts de finale. Une poule totalement dominée par les sud-africaine qui réussissent le sans-faute.

En effet, dans l’autre match du groupe C, l’Afrique du Sud, qui a remporté ses deux premiers matchs, a battu le Botswana sur la plus petite des marges (1-0). Nthabiseng Majiya à inscrit l’unique but de la rencontre. Avec 9 points, les Bafanas Bafanas terminent leaders de ce groupe. Malgré sa défaite le Botswana se qualifie pour la suite du tournoi en tant que meilleur 3è.