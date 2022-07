CAN 2022 (F): Desiree Ellis lance la finale Afrique du Sud vs Maroc

Qualifié pour la finale de la CAN féminine 2022, l’Afrique du Sud affronte ce samedi le Maroc à Rabat au complexe sportif Moulay-Abdallah. Une rencontre pour laquelle les Lionnes de l’Atlas auront l’avantage du terrain. Ce que ne craint nullement l’entraineure des Banyana Banyana, Desiree Ellis.

C’est le grand jour. L’Afrique du Sud et le Maroc s’affrontent ce samedi en finale de la CAN féminine 2022. Un match prévu au complexe sportif Moulay-Abdallah à partir de 20 heures (GMT). Tombeuses du Nigéria en demi-finale, les Lionnes de l’Atlas vont tenter de décrocher leur premier sacre dans ce tournoi face aux Sud-Africaines, finalistes malheureuses de la dernière édition remportée par les Super Falcons.

Hôte du tournoi, les marocaines seront également soutenus par leur supporters qui avaient presque fait stade plein lors du choc face à l’équipe nigériane. Un avantage précieux qui va certainement compter dans cette partie. Mais cela ne craint nullement l’entraineure des Banyana Banyana, Desiree Ellis.

En conférence de presse d’avant-match, la technicienne sud-africaine s’est prononcée sur les chances de ses dames dans ce sprint final. Et la sélectionneuse a assuré que les vice-champions d’Afrique sont prêtes pour le job. «Nous avons déjà joué devant des stades pleins. En 2015, nous avons joué contre la Guinée équatoriale lors des éliminatoires des Jeux olympiques et nous avons gagné« , a déclaré Ellis à la presse.

« Nous avons joué contre le Brésil aux Jeux olympiques dans le plus grand stade du monde, le Maracana. Nous avons donc déjà été dans cette situation et nous avons bien joué. Cela ne nous inquiète pas. Je sais que ce ne sera pas un match facile, les fans seront là en grand nombre, mais nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons rester concentrés et nous assurer de ne pas encaisser et nous devons être cliniques devant le but », a-t-elle ajouté. Rendez-vous donc ce soir.