CAN 2021: la France en mode séduction envers les Maliens

Cette déclaration de l’ambassade française intervient dans un contexte de tensions diplomatiques entre le Mali et la France. Les relations de coopération entre les deux pays se sont aggravées depuis l’avènement de l’affaire Wagner. La France a déclaré sa ferme opposition à toute éventualité qui pourrait solder par l’arrivée des mercenaires russes au Mali, tandis que les autorités maliennes de la transition ont copieusement critiqué la politique française et accusé Paris d’abandon en plein vol.

