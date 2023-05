Burna Boy, du football à la musique

- Publicité-

Le chanteur lauréat d’un Grammy, Burna Boy, a expliqué comment il avait abandonné son premier amour, le football, pour la musique.

Considéré comme l’une des têtes de gondole de l’Afrobeat avec une notoriété par delà les frontières africaines, Burna Boy aurait pu ne jamais embrasser une carrière musicale. Le lauréat d’un Grammy était un footballeur dévoué à sa passion. Gardien de but, le jeune Damini Ebunoluwa Ogulu qui aspirait à devenir un professionnel, excellait très bien dans le jeu avec sa forme athlétique qui intimidait les attaquants.

Cependant, Burna Boy a pris une décision cruciale en choisissant de se tourner vers la musique, motivé par le sentiment de ne pas se sentir pleinement épanoui en jouant au football. Lors d’une discussion avec la personnalité médiatique anglo-nigériane Julie Adenuga, Burna Boy a expliqué que cette carrière qu’il a choisi ne pourrait répondre à toutes ses aspirations, estimant que son équipe s’en sortirait bien même sans lui. Cette révélation offre un aperçu fascinant du parcours de l’artiste et du cheminement qui l’a conduit à devenir le musicien célèbre qu’il est aujourd’hui.

« J’adore le football. J’étais bon dans ce sport, mais le pire, c’est que j’étais un bon gardien de but. C’est pourquoi j’ai finalement arrêté, car le poste de gardien de but était figé (…) Je ne me sentais pas si important. J’avais simplement l’impression de ne pas être nécessaire de cette manière. Je sentais que l’équipe se débrouillerait bien sans moi. Je ne veux pas passer ma vie ainsi« , a-t-il expliqué.

Burna Boy a sorti plusieurs albums salués par la critique, dont « African Giant » et « Twice as Tall », qui lui ont valu le Grammy Award du meilleur album de musique du monde en 2021. Il a collaboré avec de nombreux artistes et continue d’être une figure marquante de la scène musicale mondiale.

