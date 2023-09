Burkina Faso: un cadre des Etalons forfait pour la CAN 2023

-Publicité-

Victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou, Cyrille Bayala ne disputera pas la CAN 2023 avec les Étalons du Burkina-Faso, a annoncé le joueur sur son compte Facebook.

Pressenti depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Cyrille Bayala ne sera pas avec le Burkina Faso à la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Le joueur des Etalons est forfait pour cette compétition continentale en raison d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou. L’attaquant d’Ajaccio s’est blessé lors d’un entraînement, juste après son retour de la trêve internationale avec sa sélection nationale.

Dans un communiqué sur son site officiel, l’AC Ajaccio a confirmé que son avnt-centre devrait subir une intervention chirurgicale le 4 octobre prochain pour soigner sa grave blessure. Cette opération le tiendra éloigné des terrains pendant au moins six mois, ce qui signifie qu’il manquera une grande partie de la saison.

- Publicité-

Sur les réseaux sociaux, le joueur de 27 ans a partagé la nouvelle de sa blessure et de son forfait pour la Coupe d’Afrique: « Chers tous, Après mon retour de sélection lors de la trêve passée , j’ai contracté à l’entraînement un choc qui a rompu les ligaments antérieurs comme cela a été confirmée par la médecine. Cette blessure tant redoutée par tous footballeurs m’oblige à un moment d’indisponibilité , se situant au semestre au minimum« , a-t-il écrit sur sa page Facebook.

« Je pense à l’Equipe nationale avec qui je serai absent lors des échéances prochaines notamment lors de la prochaine Can Côte d’Ivoire 2023. Je pense également à mon club l’ACA que je ne pourrai aider en cette saison. Maintenant que la nouvelle est tombée et qu’il arrive à l’homme que ce que Dieu aura voulu , il faut songer aux prochains caps à savoir ; la guérison , la rééducation et un retour au terrain.« a ajouté l’Etalon.

L’absence de Cyrille Bayala représente un défi majeur pour l’équipe nationale du Burkina-Faso, qui devra trouver des solutions alternatives pour la CAN 2023 en l’absence de l’un de ses joueurs clés.

Articles similaires