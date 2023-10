Bon à savoir : les boissons  avec lesquelles il ne faut pas prendre de  médicaments

- Publicité-

Beaucoup de personnes n’arrivent souvent pas à prendre des médicaments avec de l’eau. Et l’alternative que trouve ces personnes est de se retourner vers les boissons. Or tous les médicaments ne font pas bon ménage avec les médicaments. Retrouvez ici les boissons avec lesquelles, il faut éviter de prendre les médicaments.

Le lait

Généralement, les produits laitiers et les médicaments s’accordent très mal. C’est notamment le cas pour les antibiotiques qu’il ne vaut jamais consommer avec un verre de lait en raison de la présence de calcium. Pour plus de sûreté, espacez d’une à deux heures la consommation de lait et la prise d’antibiotiques. Vous éviterez ainsi les éventuelles interactions.

Le Jus de pamplemousse

Ce jus d’agrumes très apprécié est connu pour augmenter significativement l’absorption de certains médicaments par l’organisme, ce qui peut les rendre toxiques. Cela concerne plus particulièrement deux familles de médicaments. Tout d’abord, il y a ceux contre le cholestérol à base de statines. Par ailleurs, le jus de pamplemousse s’associe très mal avec certains immunosuppresseurs (tacrolimus, ciclosporine, etc.), induisant un risque d’atteinte rénale.

Des études scientifiques ont en outre démontré que dans le cas de certains médicaments anti-infectieux, anticancéreux ou contre les maladies cardiovasculaires, le jus de pomme et de pamplemousse réduisent notablement leur absorption dans le conduit intestinal. Espacez donc de deux heures la prise du médicament et la consommation de jus de fruits.

Les boissons excitantes

La caféine ne fait pas bon ménage avec certains antibiotiques, et notamment les fluoroquinolones. Ces derniers ont en effet tendance à diminuer l’élimination de la caféine par le corps. Elle risque donc de s’accumuler dans l’organisme et de se surdoser. Vous pourriez alors ressentir des nausées, des palpitations cardiaques et même avoir des hallucinations. Attention également si vous prenez un traitement antiasthmatique par la théophylline. Cette substance est en effet très proche de la caféine, ce qui peut provoquer des effets secondaires indésirables très forts. Pour plus de sécurité, bannissez le café, le thé, les sodas et autres boissons énergisantes lors de la prise d’un médicament. Consommez-les préférablement de manière espacée.

Alcool

S’il y a bien une boisson qui ne convient pas du tout pour la prise des médicaments, c’est évidemment l’alcool ! Ce breuvage induit déjà à lui seul une somnolence et une perte de vigilance. Couplé avec des médicaments antiallergiques, des somnifères ou des antidépresseurs, les risques sont décuplés. L’alcool peut aussi potentialiser les effets indésirables des anti-inflammatoires non stéroïdiens (diclofénac, ibuprofène…) ou de l’aspirine. Cela peut notamment fortement favoriser les brûlures d’estomac et les reflux gastro-œsophagiens acides. L’eau permettant de soulager ces brûlures, c’est une bonne raison de la favoriser ici. Évitez aussi l’alcool avec les analgésiques et médicaments à la codéine.

Thé vert

Étant donné que le thé vert empêche l’organisme d’absorber correctement le fer par voie orale, il ne conviendra pas aux patients qui prennent des compléments alimentaires à base de fer présentés sous la forme de comprimés. Notez à ce titre que cette supplémentation est très communément prescrite aux femmes enceintes et aux patients souffrant d’anémie.