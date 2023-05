Bien être : techniques pour se débarrasser naturellement du double menton

- Publicité-

Si avoir un double menton n’est pas un problème médical, il peut être source de gros complexes pour certaines personnes. Mais fort heureusement, il est possible de s’en débarrasser, et sans même passer par la case chirurgie esthétique.

Le double menton est un excès graisseux localisé sous le menton. Cet amas graisseux peut être superficiel ou installé plus profondément. Lorsqu’il est vécu comme un complexe, il peut devenir embarrassant et même faire l’objet d’une obsession chez ces derniers qui en possèdent. Pour corriger un double menton, différentes techniques sont possibles. A rappeler que vous n’avez forcément pas besoin de passer par la chirurgie.

Pour se débarrasser naturellement du double menton, il faut :

Inclure quatre à cinq portions de légumes frais par jour dans le repas

Ajouter trois portions de fruits naturels comme collation dans le régime alimentaire

Remplacez les grains raffinés par des glucides complexes comme les céréales à grains entiers, le blé, le millet, le quinoa et le pain de blé entier

Restreindre les aliments transformés et conservés

Consommez des protéines maigres comme les œufs, le poisson et la volaille.

Ajoutez des graisses saines telles que l’huile d’olive, les avocats, l’huile de gingelly et les noix

Avoir du lait et des produits laitiers faibles en gras

Limiter la consommation de sucre

Évitez les aliments frits et la malbouffe

Maintenir la taille des portions, la modération est la clé

D’autres astuces naturelles pour se débarrasser du double menton

Des techniques naturelles, assorties de patience et de discipline, vous permettre de le combattre. Par exemple, le double menton peut s’atténuer en pratiquant des exercices de gymnastique faciale ou de yoga du visage.

Certaines crèmes et topiques spécifiques permettent aussi de lisser et de retendre cette zone fragile du visage. Enfin, vous pouvez opter pour des séances de massage mécanique chez un kinésithérapeute pour défroisser et redensifier la peau de votre cou.

