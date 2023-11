Bien être : buvez ces thés pour soulager les troubles digestifs

- Publicité-

Avec notre rythme de vie, on n’a pas toujours le temps de s’asseoir quelques heures pour digérer nos repas et la digestion peut s’avérer difficile. Pourtant, ces troubles intestinaux et de l’estomac qui surgissent certaines fois après avoir mangé sont peu agréables. Voici comment y remédier.

Maux de ventre, brûlures gastriques, spasmes,… Une digestion difficile a tout pour rendre les fins de repas très inconfortables. Bien souvent dans ces cas, les médecins recommandent de manger des fruits et des légumes riches en fibres, de pratiquer une activité sportive (ou ne serait-ce qu’un minimum physique) et de boire plus d’1,5 litre d’eau par jour.

Or il existe aussi plusieurs solutions naturelles qui existent pour remédier à la gêne ressentie, qui peut parfois même s’avérer être handicapante. Parmi ces dernières, on peut retrouver les thés.

Le thé vert

Le thé vert, notamment grâce à sa teneur en caféine, aide à libérer le système digestif. Une à deux tasses de thé vert entre les repas permet de soulager l’inconfort intestinal, de diminuer les ballonnements, et de stimuler le foie et éliminer les toxines. Le thé vert est d’ailleurs utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise pour lutter contre les problèmes de digestion.

Le thé au gingembre

Le thé à la racine de gingembre est utilisé depuis longtemps pour traiter les troubles digestifs, y compris les nausées. En effet le goût épicé du gingembre stimule la production de sucs gastriques et d’enzymes digestives qui aident à décomposer les aliments.

Par conséquent, le thé au gingembre peut contribuer à accélérer le métabolisme et à atténuer les symptômes digestifs tels que les ballonnements et les crampes d’estomac. Le plus grand avantage du gingembre pour la santé de la digestion est sa capacité à minimiser les symptômes de la nausée.

Des dizaines d’études ont montré que le gingembre aide à inhiber les sensations de nausée dans un délai d’une à six heures.

Le thé à la menthe

Le thé à la menthe est aussi reconnu pour favoriser la digestion, et pour soulager les douleurs gastro-intestinales.