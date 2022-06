Bien être : à quelle fréquence doit-on changer les draps de lits et les taies des oreillers ?

L’on change de vêtements quasiment tous les jours, mais pour ce qui est des draps présents sur notre matelas, la fréquence varie fortement. Alors, quand faut-il changer les draps du lit ? Voici la réponse!

Les draps sont un nid à bactéries et doivent être régulièrement changés pour ne pas provoquer de maladies et pour éviter tout risque d’allergie cutanée. En effet, chaque année, le corps humain moyen rejette 100 litres de sueur dans les draps pendant son sommeil (sans doute plus si vous dormez trop couvert ou en période de canicule), de quoi transformer vos beaux draps en coton en un formidable bouillon de culture, selon une étude britannique. Il urge alors de penser à un changement fréquent de ces derniers.

A quelle fréquence changer son drap ?

Pour savoir quel comportement adopter, il faut tout d’abord étudier nos habitudes. Dormir seul en pyjama ne sera pas pareil que dormir à deux tous nus. Si vous prenez vos douches le soir et que vous dormez en pyjama, on vous recommandera de changer vos draps toutes les deux semaines. En revanche, si vous prenez votre douche uniquement le matin, on vous conseille de laver vos draps toutes les semaines.

Quid des taies d’oreillers ?

S’il y a bien un allié pour nous emmener tout droit au pays des rêves, celui sur lequel on peut vraiment compter, c’est notre oreiller ! A condition d’en prendre soin pour qu’il vous le rende bien. Et oui, la nuit, votre taie d’oreiller accumule des particules de sueur, des sécrétions de sébum mais aussi tout un tas de cellules mortes, et tout ce beau petit monde peut causer des irritations voire même favoriser l’acné sur la peau de votre visage. Alors avant de vous ruiner en soins de nuit, on vous conseille de laver vos taies d’oreiller 1 fois par semaine et votre peau vous dira merci.

Les oreillers, ne les oubliez pas !

Il est conseillé de laver vos oreillers tous les deux à trois mois environ, toutefois la fréquence peut varier en fonction de votre profil. Si vous avez tendance à beaucoup transpirer la nuit ou si vous avez un terrain sensible aux allergies ou aux acariens, dans ce cas privilégiez un nettoyage plus régulier