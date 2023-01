Bénin: un couple déposé en prison pour publication de s3xtape

Rebondissement dans l’affaire de s3xtape mettant en cause un couple chrétien de L’église Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC). Après la sanction disciplinaire infligée aux acteurs de la vidéo s3xtape qui a fait le tour de la toile, la justice vient enfoncer le clou.

Exclus de l’église URHC pour adultère et débauche, le sieur Bienvenue M. et dame Béatrice D. sont désormais dans les mains de la justice. Selon le quotidien Le Potentiel, le couple a été interpellé et déposé en prison suite à une enquête ouverte sur ces faits qui se sont déroulés à Zakpota, dans le département du Zou.

Les deux amants ont été mis sous mandat de dépôt par le Procureur du tribunal d’Abomey et comparaîtront le 30 janvier 2023, a rapporté Le Potentiel. Selon la même source, le couple est poursuivi pour « publication obscène et atteinte à la pudeur sans violence ».