Bénin: désormais, les frais de consultation au CNHU sont payables seulement par MoMo ou en ligne

Désormais, il est fait obligation aux usagers du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert K. Maga de payer les frais de consultation par transfert Mobile Money ou via la plateforme du Portail Nation des e-Services.

En dehors des bénéficiaires de prise en charge, tous les autres usagers du CNHU doivent désormais payer les frais de consultation par Mobile Money ou à travers le Portail national des services publics à l’adresse https://service-public.bj/public/services/service/PS00914. Pour le payement via Mobile Money, il suffit de composer le *880# pour les abonnés MTN et *855# pour les abonnés de Moov Africa Bénin, et suivre les indications.

Seuls les paiements nécessitants la validation d’un bulletin de prise en charge de l’État ou des compagnies d’assurance maladie, pour lesquelles des procédures spécifiques sont nécessaires, seront acceptés au niveau des guichets de caisse installés à l’intérieur de l’hôpital.