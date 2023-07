Bénin- Criet: Désiré Vodonou et Wilfried Ayatodé condamnés à 10 ans et 20 ans de prison

- Publicité-

L’ancien député Désiré Vodonou et l’homme d’affaires Wilfried Ayatodé ont écopé respectivement de 10 ans et 20 ans de prison ferme pour des faits « de complicité de vols et blanchiment de capitaux ».

Désiré Vodonou ne quittera pas de si tôt la prison. Dans la matinée de ce jeudi 20 juillet 2023, la Criet a livré son verdict dans l’affaire dite de fraude à la banque dans laquelle il est accusé de complicité avec l’homme d’affaires Wilfried Ayatodé.

Selon le verdict, poursuivis pour recel de données informatiques et blanchiment de capitaux, un dossier différent de celui dit de casse d’une banque, Désiré Vodonou et Wilfried Ayatodé sont condamnés respectivement à 10 ans et 20 ans de prison ferme.

- Publicité-

Libre Express rapporte que le verdict contrait les prévenus Wilfried Ayatodé, Désiré Vodonou, un Sénégalais et un autre accusé dont l’identité n’est pas dévoilée à payer 628 millions FCFA de dommages-intérêts à la banque victime de leur fraude bancaire à la carte.

Pour rappel, plutôt le jeudi 11 mai 2023, la Criet avait procédé à la requalification des faits et de complicité d’escroquerie via internet et les prévenus sont poursuis pour complicité de vol.

Avant sa condamnation à 20 ans de prison ferme par la Criet, l’homme d’affaires béninois Wilfried Ayatodé s’était évadé suite à une évacuation sanitaire au CNHU de Cotonou en janvier 2023. Rattrapé dans sa course en juin 2023 en Côté d’Ivoire, Wilfried Ayatodé a été extradé au Bénin où il a participé au procès de ce jeudi 20 juillet 2023 pour être fixé sur son sort.