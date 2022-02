Bénin – Affaire 145 kg de cocaïne: la CRIET relâche l’ex patron de l’OCERTID, Constant BADET

Mis aux arrêts de rigueur dans l’affaire Sonimex, et déposé en prison depuis le lundi 28 juin 2021, le premier responsable de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des Précurseurs (Ocertid), le Commissaire Constant BADET est désormais libre de ses mouvements. Il a été libéré au terme de l’instruction qui a conclu à un non lieu, ce jeudi 24 février 2022.

Déposés en prison dans une affaire présumée de trafic de drogue, le commissaire en charge de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des précurseurs (Ocertid), Constant Badet, et 06 autres personnes ont été relâchées par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), ce jeudi 24 février 2022. Selon FrissonsRadio qui rapporte l’information, les 07 accusés dans l’affaire présumée de trafic de drogue ont été libérés suite à une décision, intervenue ce jeudi au terme de l’instruction qui a conclu à un non lieu.

Selon la même source, parmi ces 07 personnes, il y a 3 personnes de Bénin terminal, 2 de MSC Mediterranean Shipping Co, le commissaire BADET et un autre policier, Mamert Quenum adjoint de l’UMCC ( l’Unité mixte de contrôle des conteneurs).

Les faits…

Selon l’information rapportée par Frissons radio, 150 plaquettes de cocaïne (un peu plus de 145 kg) ont été découvertes dans l’un des 20 conteneurs de sucre, achetés par Séraphin Yéto. Les conteneurs en provenance du Brésil avec un détour par l’Espagne, appartiendraient au départ à un expatrié français. Ce dernier a revendu les conteneurs au patron de la Sonimex. Aux premières heures de l’affaire, l’Ocertid et l’Unité mixte de contrôle des conteneurs sont intervenus.

Les conteneurs ont été bloqués et le passeport de l’expatrié français saisi. Mais par la suite, le passeport lui a été restitué. Il y a eu également main levée pour favoriser la sortie des conteneurs du port, c’est ce qui a d’ailleurs fait éclater l’affaire. Séraphin Yéto et les premières personnes interpellées sont poursuivis pour trafic de drogue et corruption.