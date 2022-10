Bayern Munich: Kingsley Coman de retour à l’entraînement

Blessé depuis début septembre, l’attaquant français Kingsley Coman a effectué son retour à l’entraînement collectif du Bayern Munich ce lundi matin, selon les informations de L’Equipe.

Le Bayern Munich reçoit le Viktoria Plzen ce mardi soir (20h, GMT+1), à l’occasion de la troisième journée de groupes de la Ligue des champions. Leaders de la poule C, devant le Barça et l’Inter Milan, les Munichois prendraient une sérieuse option sur la qualification pour les huitièmes en cas de victoire. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur Julian Naglesamnn peut avoir le sourire.

Victime d’une déchirure musculaire à la cuisse droite à l’entraînement le 9 septembre avant la réception de Stuttgart et absent lors du dernier rassemblement de la France mi-septembre, Kingsley Coman a effectué son grand retour à l’entraînement collectif du Bayern ce lundi matin, selon les informations de L’Equipe. Reste désormais à déterminer à quel moment l’international français va reprendre la compétition avec son club. Il pourrait être retenu dans le groupe pour la réception du Viktoria Plzen ce mardi.

Un retour qui intervient à sept semaines du début de la Coupe du monde 2022 (20 novembre). Une bonne nouvelle donc pour la France et Didier Deschamps, qui s’était passé de son joueur pour les deux derniers matchs de groupes de la Ligue des nations contre l’Autriche et le Danemark. A moins d’un retournement de situation ou d’une rechute, Coman devrait faire partie du groupe des Bleus pour le Qatar.