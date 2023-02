Barrage Mondial féminin 2023: le Cameroun écarte la Thaïlande et rejoint le Portugal en finale

Le Cameroun s’est qualifié pour la finale des barrages de la Coupe du monde 2023 après sa victoire face à la Thailande (2-0), cette nuit. Les Lionnes Indomptables défieront le Portugal pour une place pour le tournoi.

Alors que le Sénégal s’est fait éjecter, battu par Haiti (0-4), le Cameroun va poursuivre l’aventure en barrage de la Coupe du monde 2023. Un mini tournoi pour composter le dernier billet donnant droit à une place dans le groupe E au Mondial.

Les Lionnes Indomptables se sont qualifiées pour la finale après leur victoire face à la Thaïlande, dans la nuit du vendredi à samedi. Opposées en effet aux Changsuek dans un match disputé au Waikato Stadium d’Hamilton, en Nouvelle-Zélande, les Camerounaises se sont imposées sur le score de 2-0.

Bousculés en première période par l’équipe adverse qui a opposé une défense solide, les filles du sélectionneur Gabriel Zabo ont réussi à sauter le verrou thaïlandais dans le dernier quart d’heure.

Lancé par l’expérimentée Gabrielle Onguene qui a sonné la révolte avec un joli but à la 79è minute, le Cameroun va plier le match trois minutes plus tard, sur une nouvelle réalisation de l’attaquante de CSKA Moscou signe un doublé dans cette partie (82è).

Les Lionnes Indomptables remportent donc la partie et affrontera le Portugal en finale, mardi prochain. Un dernier défi pour les joueuses camerounaises dont la victoire leur assurerait une place aux côtés des Etats-Unis, les Pays-Bas, et le Vietnam dans le groupe E de la phase finale du Mondial féminin. A noter que l’Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria et la Zambie sont déjà qualifiés pour la compétition.