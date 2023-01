Atletico Madrid: Memphis Depay pour remplacer Joao Felix?

Privé de Joao Felix jusqu’à la fin de la saison, prêté à Chelsea, l’Atletico Madrid s’est déjà mis dans la quête d’un remplaçant à son joueur. Et les Colchoneros visent l’attaquant du Barça, Memphis Depay.

Dépeuplé en raison des départs de Matheus Cunha (parti à Wolverhampton) cet hiver et Joao Felix qui devrait s’engager dans les toutes prochaines heures avec Chelsea sous forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, l’Atletico Madrid s’active déjà pour renflouer son effectif. Les Colchoneros ont en effet jeté leur dévolu sur l’attaquant du Barça, Memphis Depay, selon les informations de la Cadena SER. Indésirable chez les Blaugranas où il ne fait plus partie des plans de Xavi, l’international néerlandais n’a disputé que 4 matchs depuis le début de la saison.

Indispensable sous l’ère Ronald Koeman, l’avant-centre batave s’est peu à peu éteint avant de disparaître complètement, la faute à une blessure et à une féroce concurrence (Lewandowski, Fati). Selon la radio espagnole, l’Atlético veut se faire prêter Depay jusqu’en fin de saison. Un deal qui devrait arranger tout le monde, d’autant plus que le club catalan ne devrait pas prolonger son joueur dont le contrat arrive à terme dans six mois.

Pour sa part, Fabrizio Romano confirme l’intérêt de l’Atletico pour l’ancien joueur de l’Ajax. Le journaliste italien précise même que des négociations vont avoir lieu entre les deux parties cette semaine, même si l’écurie espagnole sonde également d’autres pistes.