Arnold Schwarzenegger: Ce jour où l’acteur a avoué à son épouse qu’il a enceinté leur femme de ménage

Dans le documentaire Netflix intitulé « Arnold », dédié à sa carrière, l’acteur austro-américain Arnold Schwarzenegger est revenu sur un épisode délicat de sa vie qui a marqué la fin de son mariage avec Maria Shriver. L’acteur a dévoilé la scène bouleversante où il a dû avouer à son épouse qu’il avait un fils secret avec leur femme de ménage, Mildred Baena.

Alors qu’il était marié à Maria Shriver, Schwarzenegger a entretenu une relation extraconjugale avec Mildred Baena, leur femme de ménage de l’époque. De cette liaison secrète est né Joseph Baena, un fils illégitime âgé aujourd’hui de 25 ans. Dans son nouveau documentaire qui plonge ses fans dans les profondeurs de sa vie privée et de sa carrière, l’acteur de Terminator est revenu sur le jour où Maria Shriver a enfin pris connaissance de cette trahison.

En effet, c’est lors d’une séance de thérapie conjugale, que la vérité éclata au grand jour. Ce fut un moment douloureux où Maria Shriver, osa poser la question cruciale : es-tu vraiment le père de Joseph ? Le cœur d’Arnold Schwarzenegger semblait s’arrêter, pris au dépourvu par cette demande. Finalement, la vérité jaillit de ses lèvres : « Oui, Maria, Joseph est bel et bien mon fils », confessa-t-il. La nouvelle dévasta totalement la jeune femme à l’époque, la plongeant dans une profonde détresse.

Schwarzenegger explique dans le documentaire que lui et Baena croyaient initialement que l’enfant était celui de son mari. Cependant, au fur et à mesure que leur fils, John, grandissait, il a commencé à soupçonner la vérité. « Au début, je ne savais pas vraiment, mais plus il grandissait, plus cela devenait clair pour moi« , confie-t-il. « Il ne restait plus qu’à se demander comment faire pour ne pas ébruiter l’affaire. »

La révélation de cette vérité a mis des années à éclater au grand jour, et elle a finalement conduit à la séparation de Schwarzenegger et Shriver en 2011. Le célèbre interprète de Terminator partage cette histoire dans sa prochaine docusérie en trois parties sur Netflix, qui explore sa carrière à Hollywood ainsi que ses années en tant que gouverneur de la Californie.

La nouvelle série documentaire consacrée à la vie de l’acteur Arnold Schwarzenegger sera diffusée pour la première fois mercredi sur Netflix aux États-Unis. Intitulée, « Arnold », elle offre un aperçu intime de la vie de l’acteur et politicien, révélant des moments clés, y compris cette période tumultueuse de son mariage avec Maria Shriver.

