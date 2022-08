Amical : le groupe du Barça pour affronter Manchester City

Ce mercredi soir, le FC Barcelone affronte Manchester City au Spotify Camp Nou à 21h30 (GMT) dans un match amical. Découvrez le groupe retenu par Xavi pour cette rencontre.

Non, ce n’est pas encore le début de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone et Manchester City s’affrontent ce mercredi, en pleine saison, dans le cadre d’un match caritatif dont les fonds seront reversés à la recherche contre la maladie ELA. Une rencontre entre deux équipes qui connaissent un début d’exercice mitigé. Les Blaugranas sont à 4 points en Liga avec 1 victoire et 1 match nul en 2 sorties. Les Citizens, de leur côté, ont joué 3 rencontres de Premier League pour 2 victoires et 1 match nul.

Même s’il ne s’agit que d’un amical, les deux équipes auront sûrement à cœur de gagner pour la confiance, ce qui promet un spectacle digne de la C1. A quelques heures de ce choc, l’entraîneur des Catalans Xavi a dévoilé son groupe de joueurs retenu pour la rencontre. Tous les cadres sont présents, notamment Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Sergio Busquets ou encore Gerard Piqué. Sans surprise, Samuel Umtiti, qui est annoncé à Lecce, n’a pas été appelé.

Le groupe du FC Barcelone

👥 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀

⚽ Barça vs Manchester City



Un gran partido por una gran causa. #EquipoELA 💚 pic.twitter.com/tjby8FeyVm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 24, 2022