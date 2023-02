Zambie: des croates accusés de trafic d’enfants congolais arrêtés à Lusaka

Des couples croates, récidivistes, accusés de « trafic d’enfants », ont été arrêtés mardi à Ndola au nord de Lusaka en Zambie, rapporte la presse congolaise citant l’AFP. Ces derniers clament leur innocence.

Huit ressortissants croates ont été arrêtés mardi à Ndola, à 300 kilomètres au nord de Lusaka, la capitale zambienne. Ils sont soupçonnés de trafic d’enfants. Arrêtés une première fois en décembre dernier en compagnie de quatre enfants originaires de la RDC alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le pays, les présumés coupables avaient été placés en détention provisoire avant d’être libéré sous caution.

Les concernés ont plaidé non coupable des chefs de tentative de trafic d’enfants et de falsification de documents devant un tribunal zambien, selon les autorités croates, rapporté par l’AFP. « La situation est grave et m’inquiète », a déclaré à la presse à Zagreb le ministre croate de la Justice, Ivan Malenica. « Nous sommes en contact avec les ministres en Zambie et nous essayons d’aider de toutes les manières possibles », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre croate, Andrej Plenkovic, a également fait part ce mercredi de sa préoccupation, qualifiant la situation de « très inhabituelle ». Selon le ministre Malenica, ils devraient de nouveau comparaître devant la justice jeudi.

L’affaire a suscité de vives réactions en Croatie, pays de 3,9 millions d’habitants et membre de l’Union européenne. Dans ce pays où les demandes dépassent largement l’offre, l’adoption d’enfant est soumis à des contrôles stricts. Les procédures d’enquêtes sur les candidats à l’adoption et sur les enfants susceptibles d’être adoptés sont très laborieuses. Les demandeurs doivent attendre de longues années pour espérer devenir des parents.