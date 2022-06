WhatsApp : voici comment avoir une conversation secrète sur l’application, sans laisser aucune trace de vos messages

WhatsApp est l’un des réseaux sociaux les plus utilisés au monde de nos jours. Et pour cause, il dispose de plusieurs fonctionnalités. Découvrez dans cet article, comment avoir une conversation secrète avec un correspondant sans laisser aucune trace de vos messages.

Parfois nous n’avions pas envie qu’une tierce personne ait accès à certaines de nos discussions sur WhatsApp. Eh oui, WhatsApp a pensé à nous avec cette nouvelle fonctionnalité.

En effet, cette nouvelle fonctionnalité qui rend les messages secrets est apparue en 2020. Les messages que vous envoyez et vous recevez « s’autodétruisent » au bout d’un délai que vous aurez choisi. C’est ainsi que vous pouvez avoir une conversation secrète avec la personne de votre choix. Si vous souhaitez profiter de cette astuce, rien de plus simple. Il faut commencer par télécharger la dernière mise à jour de l’application.

Ensuite, choisissez la personne de votre choix et cliquez sur son nom sur la photo de profils. Il n’y aura plus qu’à activer l’option « Messages éphémères ». Ensuite, vous devrez sélectionner un délai selon lequel les dialogues s’effaceront seuls. Il peut s’agir de 24 heures, 7 jours ou encore de 90 jours. Vous n’aurez pas besoin de supprimer vos interactions car cela se fera automatiquement grâce à cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp.

Une fois que vous aurez appliqué cette fonctionnalité encore inconnue par la plupart, personne ne pourra savoir de quoi vous avez discuté une fois que le temps est écoulé. Pendant le temps où vous discuterez avec votre interlocuteur une image d’horloge s’affiche sur la photo de profil. En activant l’option « discussions éphémères », vous recevrez ce message en dessous de la discussion : « les messages temporaires ont été activés. Tous les nouveaux messages disparaîtront de ce chat après 24 heures d’envoi. »