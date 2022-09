Votes d’annexion en Ukraine: Un oui à 97% aux référendums, selon des résultats partiels

Quatre régions d’Ukraine sous contrôle quasi-total ou partiel des forces russes ont voté jusqu’à mardi lors de scrutins d’annexion organisés par la Russie mais dénoncés par les Occidentaux. La commission électorale russe a annoncé une victoire écrasante du « oui », selon des résultats préliminaires.

Les autorités prorusses des régions séparatistes de Donetsk et Lougansk (est) et celles sous occupation russe de Kherson et Zaporijjia (sud) ont annoncé mardi que le « oui » à l’annexion à la Russie l’emportait à 97% après que 20% des résultats ont été comptabilisés. Ces scrutins sont dénoncés comme « des simulacres » par l’Ukraine et ses alliés occidentaux.

Le président russe Vladimir Poutine a assuré de son côté que les référendums d’annexion visaient à « sauver les populations » résidant dans ces territoires. L’ONU demande la libération des manifestants arrêtés en Russie pour avoir protesté contre la mobilisation partielle dans la guerre contre l’Ukraine. Elle a appelé à Genève à une évaluation indépendante de la manière dont celle-ci est menée par les autorités.

Les arrivées de Russes en Géorgie ont presque doublé, à 10’000 personnes, après l’annonce la semaine dernière par le président russe Vladimir Poutine d’une mobilisation pour son offensive en Ukraine, a indiqué le ministère de l’Intérieur de ce pays du Caucase.

« Cela ne changera rien à notre politique »

Les résultats des votes d’annexion organisés par Moscou dans quatre régions ukrainiennes « ne changeront rien » aux actions de Kiev face à l’armée russe, a affirmé mardi le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba. « Cela ne changera rien à notre politique, à notre diplomatie et à nos actions sur le terrain militaire », a déclaré M. Kouleba lors d’une conférence de presse à Kiev avec son homologue française, Catherine Colonna.

Selon le chef de la diplomatie ukrainienne, « par ses décisions, la Russie démontre qu’elle ne recherche pas la paix », alors que les négociations entre Kiev et Moscou sont au point mort depuis plusieurs mois.