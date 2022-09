Voici pourquoi vous devez éviter de charger vos smartphones dans la voiture

Bon nombre de personnes chargent souvent leurs smartphones dans la voiture, lorsque la batterie se vide, elles les branchent directement au port USB. Découvrez dans cet article, les risques que vous encourez en faisant cela.

Charger son téléphone dans un véhicule est devenue chose courante de nos jours. Beaucoup de gens s’y plaisent. Or cet acte est à décourager. Et pour cause, charger son smartphone en conduisant pourrait être une grave erreur.

Tout d’abord, sachez que le port USB de votre voiture fournit moins d’électricité qu’il n’en faut pour recharger votre Smartphone. Par conséquent, au moment de charger la batterie, votre appareil risque de se figer, voire même de ne pas se recharger du tout. Bon nombre de personnes ont d’ailleurs déjà constaté que le niveau de la batterie augmente très peu. Tout simplement parce que leur mobile utilise plus d’énergie que le chargeur de la voiture ne peut en fournir.

Les experts déconseillent aussi de charger son téléphone avec l’allume-cigare, car l’adaptateur utilise 12V, alors que les téléphones portables utilisent généralement 5V. Le décalage est donc très conséquent et cela peut endommager votre appareil. « Si l’adaptateur ne fonctionne pas bien ou s’il n’est pas fabriqué par le constructeur automobile, il peut envoyer trop de puissance au téléphone portable qui risque alors d’être endommagé. La plupart du temps, vous ne réalisez pas immédiatement s’il y a eu des dégâts. Mais, sachez que la batterie est celle qui est affectée en premier lieu : sa longévité risque d’en pâtir au fil du temps », dixit un expert en technologie.

Il faut aussi noter que charger son téléphone avec des câbles qui ne sont ceux d’origine, pourrait endommager la batterie. Autrement dit, utiliser le câble de la voiture pourrait endommager votre téléphone.

Autre risque encouru, charger son téléphone dans la voiture peut également dégrader le port USB ou abîmer la carte mère de l’appareil. Comme l’explique le spécialiste : « Dans le pire des cas, cela pourrait endommager le port de charge du Smartphone ou la carte mère elle-même, une pièce très coûteuse. Une bonne règle d’or : n’utilisez toujours que le chargeur officiel du fabricant du téléphone pour garantir la meilleure qualité et une bonne régulation de l’alimentation ».

Par ailleurs, lorsque vous êtes sur la route et que vous n’avez pas d’autre choix que de recharger votre mobile, sachez que vous consommez également la batterie de la voiture elle-même. Certes, ce n’est pas tant un problème pour les nouveaux modèles, mais si vous possédez un véhicule plus ancien, mieux vaut agir plus prudemment pour éviter une panne éventuelle.