Vladimir Poutine soutient-il Ousmane Sonko? Le Sénégalais met les choses au clair

L’opposant Sénégalais Ousmane Sonko a déclaré, jeudi, qu’aucun président occidental ne le soutient dans sa lutte, mais qu’il n’est pas fermé à un rapprochement avec Vladimir Poutine, s’il le souhaite.

Ousmane Sonko a abordé plusieurs sujets face à la presse locale, le jeudi 18 août 2022. De l’actualité politique sénégalaise via la situation sécuritaire au Mali, le patron des Pastef Les Patriotes a, par ricochet, évoqué l’article d’un média français qui parlait de la possibilité de voir le président Russe Vladimir Poutine, s’approcher de lui.

« Un célèbre journal français a écrit que Vladimir Poutine gagnerait à se rapprocher de Ousmane Sonko. Je rappelle aujourd’hui qu’il n’y aucun chef d’état occidental qui est derrière moi. Je n’ai jamais parlé avec le président d’une puissance étrangère. Les deux présidents avec qui j’ai parlé sont les présidents des deux Guinées. Et, aujourd’hui, si Vladimir Poutine m’invite, j’irai parler avec lui. Je parlerai avec Poutine, avec Biden, avec tous les grands chefs d’Etat au monde parce que je suis un homme libre, indépendant qui fait partie d’un pays supposé libre et indépendant. Personne ne me dit avec qui parler », a insisté M. Sonko.

Ousmane Sonko est connu pour ses critiques acerbes à l’encontre de la France. Lors de sa conférence de presse, il s’en est encore pris à l’Hexagone dont il accuse d’ingérence dans les affaires politiques africaines.