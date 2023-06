Violences au Sénégal: la France appelle au calme et à la « retenue »

La France a exprimé vendredi une profonde préoccupation concernant les violences survenues au Sénégal, qui ont conduit à la mort de neuf personnes après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko. Paris appelle au calme, à la cessation des violences et à une résolution pacifique de la crise, en respectant les valeurs démocratiques chères au Sénégal.

La France a fait une déclaration vendredi, exprimant une profonde préoccupation face aux violences qui ont éclaté au Sénégal. Ces violences ont eu lieu après la condamnation à deux ans de prison ferme de l’opposant politique Ousmane Sonko. Les affrontements ont tragiquement entraîné la mort de neuf personnes, suscitant l’inquiétude de la communauté internationale.

Appelle à la retenue

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères français, Paris appelle à la retenue et demande la cessation immédiate des violences. La France souligne l’importance de résoudre la crise actuelle de manière pacifique, dans le respect de la longue tradition démocratique du Sénégal. Il est crucial de préserver les valeurs démocratiques et de trouver des solutions par le dialogue et la concertation.

Le Sénégal est largement reconnu pour sa stabilité relative et son attachement aux principes démocratiques. Cependant, les violences qui ont suivi la condamnation de l’opposant politique Ousmane Sonko à 02 ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse », ont provoqué des inquiétudes quant à la préservation de cet équilibre. Les autorités sénégalaises sont maintenant confrontées au défi de ramener le calme et de résoudre la crise, tout en préservant les droits et les libertés fondamentaux.