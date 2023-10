Vin: voici la raison pour laquelle les bouteilles font 75cl

- Publicité-

La question de savoir pourquoi les bouteilles de vin font 75cl au lieu de 1L intrigue de nombreuses personnes. Découvrez la réponse à cette interrogation fréquente.

Lorsque vous partagez un repas, il peut vous arriver de vous poser la question suivante : pourquoi les bouteilles de vin ont-elles une contenance de 75 cl au lieu d’un litre ? Dans cet article, nous vous révélerons la véritable raison derrière ce format particulier, en explorant différentes théories à ce sujet.

Des bouteilles de 75 cl pour faciliter les échanges commerciaux

Les bouteilles de vin sont généralement produites en format standard de 75 cl. Cette mesure a été choisie pour faciliter les échanges, notamment avec nos voisins anglais. En effet, les Anglais utilisent le gallon impérial, qui équivaut exactement à 4,54609 litres. Pour simplifier les conversions entre les mesures françaises et anglaises, il a été décidé d’adopter une mesure commune pour les bouteilles de vin.

Dans le but de simplifier la conversion, il a été décidé de transporter 225 litres dans des barriques, soit environ 50 gallons. Cette mesure a été choisie pour obtenir un chiffre rond. De plus, 225 litres équivalent à 300 bouteilles de 75 cl. Fixer la contenance à 75 cl a donc été la solution pour faciliter les échanges avec les anglais et poursuivre les ventes. Proposer une autre quantité aurait compliqué les choses !

La contenance de 75 cl a donc été standardisée pour faciliter la situation et est maintenant instaurée de manière européenne. 1 gallon valait donc 6 bouteilles.

De nos jours, l’industrie viticole perpétue toujours cette tradition, en proposant généralement des caisses de bouteilles de vin contenant 6 ou 12 unités !

